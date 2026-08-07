Марокко привело в готовность силы полиции у Сеуты из-за опасений о новой волне миграции

Власти Марокко привели силы безопасности и полицию в состояние повышенной готовности в районе города Фнидек, расположенного примерно в пяти километрах от испанского эксклава Сеута. Причиной стали призывы в соцсетях к новой массовой попытке нелегального пересечения границы 15 августа. Об этом сообщает портал The Maghreb Times со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По данным источников, в районе усилены патрули, развёрнуты дополнительные подразделения, а полиции даны рекомендации жёстко пресекать действия подстрекателей к нелегальной миграции. Усилено наблюдение вдоль береговой линии и на дорогах, ведущих к границе.

Власти Марокко заявили, что меры направлены на защиту жизни, поддержание общественного порядка и борьбу с эксплуатацией молодёжи преступными сетями.

Ранее сообщалось, что в Испании хотят исключить Марокко из числа хозяев ЧМ-2030 из-за кризиса в Сеуте. Депутаты рекомендовали Кабмину направить запросы в ФИФА, Королевскую федерацию футбола Испании и португальские власти с просьбой оценить обоснованность сохранения нынешнего формата совместного проведения мундиаля. Турнир запланирован на период с 8 июня по 21 июля 2030 года в Испании, Португалии и Марокко, а также по одной встрече пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Соревнование приурочено к столетию первого чемпионата мира по футболу.