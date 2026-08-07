Оставшиеся в испанской Сеуте нелегалы начали обживать кладбища

В испанском эксклаве Сеута, расположенном на побережье Африки, до сих пор находятся до пяти тысяч нелегальных мигрантов. Они проникли в город в конце июля. Центры приёма переполнены, продуктов не хватает даже местным жителям. Часть приезжих обжила городское кладбище.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас обратился за помощью к королю Испании. Помощи от правительства Педро Санчеса он не ждёт. Власти Марокко готовы принять обратно только несовершеннолетних, оставшихся без родителей.

Евросоюз провёл экстренную видеоконференцию глав МВД, но единства не достигли. Италия объявила о приостановке Шенгена, затем смягчила меры до одного месяца и выборочных проверок. Глава МВД Испании назвал решение Рима неоправданным.

Ранее сообщалось, что с 30 июля по 4 августа при попытке попасть в Сеуту погиб 141 человек. На пляже Трамполин Красный Крест совместно с объединением «Юг-Юг» впервые за последние пять суток организовали раздачу продовольствия — среди выданного были вода, молочная продукция, хлеб, сладкие крекеры и мясные консервы. Питание получили порядка двух тысяч человек, а общественный порядок обеспечивала местная полиция. По прошествии пяти дней напряжённой ситуации наметились первые признаки стабилизации.