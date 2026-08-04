Хлеб, молоко и печенье: Мигрантам в Сеуте впервые за пять дней раздали еду

В испанской Сеуте начали кормить мигрантов: спустя пять дней после начала кризиса Красный Крест и организация «Юг-Юг» раздали продукты двум тысячам человек. Об этом сообщает Cadena SER.

В Сеуте мигрантам из Марокко впервые за пять дней раздали еду. Видео © X / Matt Van Swol

Как передаёт радиостанция, на пляже Трамполин, где сейчас живут мигранты, устроили раздачу еды. Раздавали всё самое необходимое: воду, молоко, хлеб, печенье и консервы. Полиция тоже была на месте — следили, чтобы всё прошло спокойно и без драк.

Ранее сообщалось, что число пытавшихся попасть в Сеуту мигрантов выросло примерно до 40 тыс. человек. МВД Марокко получило эти данные с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. Ещё около 1135 человек направились к границе Мелильи. Марокканские службы вернули всех мигрантов, которым удалось попасть в этот испанский автономный город. Ведомство продолжило следить за обстановкой у границ обоих анклавов.