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2 августа, 20:31

Число пытавшихся попасть в Сеуту мигрантов выросло до 40 тысяч

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 40 тыс. нелегальных мигрантов попытались пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря. Такие данные привело Министерство внутренних дел Марокко.

Ведомство получило сведения с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. Ещё около 1135 человек пытались попасть в другой испанский автономный город — Мелилью.

«Фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тысяч в направлении Сеуты и около 1 135 — в направлении Мелильи», — говорится заявлении МВД.

Марокканские службы вернули всех мигрантов, которым удалось добраться до Мелильи. Ведомство продолжает отслеживать обстановку на границе с испанскими анклавами.

Число погибших мигрантов у Сеуты выросло до 90 человек
Число погибших мигрантов у Сеуты выросло до 90 человек

Ранее сообщалось, что Испания установила у побережья Сеуты плавучее заграждение длиной 500 метров. Власти приняли эту меру для ограничения миграционного потока, поскольку на территории города оставались тысячи нелегальных мигрантов. Часть из них начала добровольно возвращаться в Марокко из-за нехватки продовольствия и отношения местных жителей. The Telegraph писал, что западные спецслужбы допускали причастность короля Марокко к возникновению кризиса. По их версии, монарх мог использовать миграционную ситуацию для давления на премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за планов Мадрида закупать газ у Алжира.

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Антон Голыбин
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