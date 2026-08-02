Испания установила 500-метровый барьер у берегов Сеуты для защиты от мигрантов

Власти Испании приняли экстренные меры по сдерживанию миграционного потока в Сеуте, установив у побережья 500-метровое плавучее заграждение. Ситуация в анклаве остаётся напряжённой: тысячи нелегалов остаются на территории города.

По данным Reuters, часть мигрантов добровольно возвращается в Марокко из-за нехватки продовольствия и враждебного отношения местных жителей. Тем временем, как сообщает The Telegraph, западные спецслужбы полагают, что кризис был спровоцирован королём Марокко. Предполагается, что таким образом монарх пытался оказать давление на испанского премьера Педро Санчеса из-за его планов по закупке газа у Алжира — главного геополитического соперника Марокко.

На фоне кризиса власти Испании задействовали армию для усиления охраны периметра в Сеуте. Ряд европейских стран, включая Италию, уже приостановили действие Шенгенского соглашения в отношении Испании, опасаясь распространения миграционного потока. Обстановка остаётся напряжённой, поиск новых тел продолжается.