Число погибших мигрантов у Сеуты выросло до 90 человек

Количество погибших при попытке пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута продолжает расти. По обновлённым данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.

Согласно информации источника, испанские правоохранители обнаружили 74 тела, ещё 16 погибших найдены на марокканской стороне. Таким образом, общее число жертв за последние дни превысило все предыдущие показатели.

На фоне кризиса власти Испании задействовали армию для усиления охраны периметра в Сеуте. Ряд европейских стран, включая Италию, уже приостановили действие Шенгенского соглашения в отношении Испании, опасаясь распространения миграционного потока. Обстановка остаётся напряжённой, поиск новых тел продолжается.