Число погибших мигрантов у Сеуты выросло до 90 человек
Обложка © ТАСС / Zuma
Количество погибших при попытке пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута продолжает расти. По обновлённым данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.
Согласно информации источника, испанские правоохранители обнаружили 74 тела, ещё 16 погибших найдены на марокканской стороне. Таким образом, общее число жертв за последние дни превысило все предыдущие показатели.
На фоне кризиса власти Испании задействовали армию для усиления охраны периметра в Сеуте. Ряд европейских стран, включая Италию, уже приостановили действие Шенгенского соглашения в отношении Испании, опасаясь распространения миграционного потока. Обстановка остаётся напряжённой, поиск новых тел продолжается.
Ранее сообщалось, что по данным испанских властей, за последние дни у границы Сеуты и Марокко погибли десятки марокканских мигрантов, большинство утонуло при попытке пересечь море, включая футболистку Фатен Бен Амар Эль Азизи. Испания установила 500-метровый плавучий барьер у пограничного волнореза Тарахаль, чтобы затруднить нелегальное проникновение по морю.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.