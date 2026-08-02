Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до испанской Сеуты
Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи. Обложка © Х / Instant Foot
Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута на фоне обострения миграционной ситуации на границе двух стран.
Эль Азизи выступала за клуб «Магреб Атлетик». В команде подтвердили смерть спортсменки и заявили, что она пыталась попасть в Испанию, рассчитывая найти новые возможности и лучшее будущее.
По данным испанских властей, за последние дни на границе Марокко и Сеуты погибли не менее 67 человек. Большинство из них утонули при попытках пересечь морской участок пути. Марокканские СМИ сообщают как минимум о 17 погибших. Испанский автономный город находится на севере Африки, граничит с Марокко и является одним из маршрутов нелегального проникновения в Европу. Большая часть прибывших позже добровольно вернулась на территорию Марокко.
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