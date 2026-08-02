Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до испанской Сеуты

Эль Азизи выступала за клуб «Магреб Атлетик». В команде подтвердили смерть спортсменки и заявили, что она пыталась попасть в Испанию, рассчитывая найти новые возможности и лучшее будущее.

По данным испанских властей, за последние дни на границе Марокко и Сеуты погибли не менее 67 человек. Большинство из них утонули при попытках пересечь морской участок пути. Марокканские СМИ сообщают как минимум о 17 погибших. Испанский автономный город находится на севере Африки, граничит с Марокко и является одним из маршрутов нелегального проникновения в Европу. Большая часть прибывших позже добровольно вернулась на территорию Марокко.