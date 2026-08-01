Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 14:36

Мигранты в Сеуте всё чаще выбирают канализацию вместо депортации

DM: Мигранты прячутся в трубах и тоннелях, чтобы избежать депортации из Сеуты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В испанском анклаве Сеута, расположенном на побережье Северной Африки, мигранты пытаются любыми способами избежать отправки обратно в Марокко. Как сообщает Daily Mail, люди прячутся в трубах, коллекторах и подземных тоннелях, надеясь остаться на территории Испании.

Для восстановления порядка и контроля над ситуацией испанские власти направили в Сеуту дополнительные полицейские подразделения. Они занимаются поисками укрывающихся мигрантов и обеспечивают соблюдение порядка в городе.

За минувшие сутки границу из Марокко в Сеуту пересекли тысячи мигрантов. Большая часть из них уже была возвращена обратно, однако некоторые продолжают укрываться, не желая покидать испанскую территорию.

Шенген трещит по швам: Европа не может договориться, что делать с мигрантами
Шенген трещит по швам: Европа не может договориться, что делать с мигрантами

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Испанию как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте, а Марокко — незамедлительно принимать обратно нелегальных мигрантов. По его словам, урегулировать миграционный кризис можно только совместными действиями двух стран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Испания
  • марокко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar