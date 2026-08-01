Мигранты в Сеуте всё чаще выбирают канализацию вместо депортации

В испанском анклаве Сеута, расположенном на побережье Северной Африки, мигранты пытаются любыми способами избежать отправки обратно в Марокко. Как сообщает Daily Mail, люди прячутся в трубах, коллекторах и подземных тоннелях, надеясь остаться на территории Испании.

Для восстановления порядка и контроля над ситуацией испанские власти направили в Сеуту дополнительные полицейские подразделения. Они занимаются поисками укрывающихся мигрантов и обеспечивают соблюдение порядка в городе.

За минувшие сутки границу из Марокко в Сеуту пересекли тысячи мигрантов. Большая часть из них уже была возвращена обратно, однако некоторые продолжают укрываться, не желая покидать испанскую территорию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Испанию как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте, а Марокко — незамедлительно принимать обратно нелегальных мигрантов. По его словам, урегулировать миграционный кризис можно только совместными действиями двух стран.