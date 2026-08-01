Шенген трещит по швам: Европа не может договориться, что делать с мигрантами

Миграционный кризис усилил разногласия внутри Европейского союза и поставил под угрозу действие Шенгенского соглашения между отдельными странами, заявила политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

По её словам, Италия рассматривает ограничения в отношении Испании после массового притока мигрантов из Марокко в Сеуту. В комментарии 360.ru эксперт объяснила, что испанские власти отказались от массового выдворения прибывших и решили рассматривать каждый случай отдельно. Такая позиция могла быть воспринята мигрантами как возможность беспрепятственно попасть на территорию страны.

По её оценке, политика мультикультурализма в Европе не оправдала ожиданий, а государства ЕС до сих пор не выработали единого подхода — в частности, Польша выступает против обязательных квот. Германия, Франция, Италия и Испания занимают более мягкую позицию, поскольку нуждаются в рабочей силе из-за старения населения и учитывают колониальное прошлое Европы.

«Есть некие внешние враги, а внутри мы едины, внутри у нас всё хорошо. И здесь пока ничего пересматривать мы не будем. Процесс турбулентности, когда уже назрели какие-то изменения, но элиты не сильно к ним готовы», — заключила специалист.