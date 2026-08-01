Раскол в ЕС: Глава МВД Испании обвинил другие страны в эгоизме из-за миграционного кризиса в Сеуте

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка раскритиковал реакцию некоторых стран Евросоюза на миграционный кризис в Сеуте. По его словам, ряд партнёров повёл эгоистично.

«Большинство стран ЕС выразили свою поддержку Испании в сложной и запутанной ситуации. Но есть и другие страны, которые действительно воспользовались этой [ситуацией] или проявили абсолютно эгоистичную и лишенную солидарности [позицию]», — сказал министр.

Глава МВД подчеркнул, что за два ближайших дня ситуация в городе заметно изменилась. Он отметил, что обстановка в Сеуте постепенно нормализуется. Министр напомнил о письме премьер-министра Педро Санчеса в Брюссель. В обращении выражалась обеспокоенность тем, как разные европейские правительства отреагировали на происходящее.

Напомним, испанский анклав Сеута на севере Африки столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом. За короткий период на его территорию из Марокко проникло до 70 000 человек, что составило более половины населения города. По мнению властей, этот массовый прорыв спровоцировало решение Верховного суда Испании, которое запрещает упрощённый возврат мигрантов, задержанных в море. В результате кризиса центры приема оказались переполнены, десятки людей погибли, а ситуация переросла в гуманитарную катастрофу. Кризис вызвал острую политическую реакцию в Европе. В частности, Италия, Австрия и Финляндия призвала приостановить Шенгенское соглашение для Испании. Мадрид был вынужден направить в анклав армию и полицию для наведения порядка.