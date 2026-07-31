Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов

Италия приняла беспрецедентное решение в одностороннем порядке ограничить действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. Как сообщает газета La Stampa со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, официальный Рим распорядился закрыть морские и воздушные пункты пропуска между двумя государствами.

Причиной жёстких мер назван массовый наплыв нелегальных мигрантов из Марокко, которые в последние дни пытаются попасть на территорию испанского анклава Сеута. Итальянские власти опасаются, что эта волна может создать дополнительную нагрузку на внешние границы Евросоюза.

«Министерство распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», — передает издание.

Таким образом, Италия стала первой страной, которая реализовала угрозу приостановки участия своего партнёра в Шенгенской зоне. Ранее о намерении пойти на такой шаг заявляли также Финляндия и Австрия. Реакция Брюсселя и официального Мадрида пока не последовала, однако эксперты предупреждают, что подобные действия могут подорвать основы европейского пространства свободного передвижения.