Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 16:44

Австрия вслед за Италией и Финляндией пригрозила приостановить Шенген с Испанией

Обложка © ТАСС / ЕРА / Jose Manuel Giner

Обложка © ТАСС / ЕРА / Jose Manuel Giner

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о возможности приостановки действия Шенгенского соглашения в отношении Испании. Поводом послужил беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов из Марокко в испанские анклавы, в частности Сеуту, что, по мнению Вены, создаёт угрозу для безопасности внешних границ Европы.

Ранее аналогичные намерения озвучили власти Италии и Финляндии, выразив обеспокоенность тем, что Мадрид не справляется с миграционным потоком. В ответ на критику испанское правительство задействовало армию для охраны периметра в Сеуте, однако европейские партнёры продолжают настаивать на необходимости более жёстких мер.

«Если ситуация в Испании будет развиваться таким образом, что мы почувствуем давление на наши национальные границы, мы сделаем всё возможное, чтобы защитить их», — заявил канцлер Кристиан Штокер.

Жители Сеуты освистали и прокляли премьера Испании Санчеса за наплыв мигрантов
Жители Сеуты освистали и прокляли премьера Испании Санчеса за наплыв мигрантов

Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли не менее 40 тысяч мигрантов, и Мадрид направил туда дополнительные войска, а Италия и Финляндия предложили временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Позже около 25 тысяч нелегалов покинули анклав и вернулись в Марокко, хотя ранее власти сообщали, что число нарушителей могло достигать 60 тысяч. Ситуация остаётся напряжённой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Испания
  • Австрия
  • Финляндия
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar