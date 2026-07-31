Австрия вслед за Италией и Финляндией пригрозила приостановить Шенген с Испанией
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Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о возможности приостановки действия Шенгенского соглашения в отношении Испании. Поводом послужил беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов из Марокко в испанские анклавы, в частности Сеуту, что, по мнению Вены, создаёт угрозу для безопасности внешних границ Европы.
Ранее аналогичные намерения озвучили власти Италии и Финляндии, выразив обеспокоенность тем, что Мадрид не справляется с миграционным потоком. В ответ на критику испанское правительство задействовало армию для охраны периметра в Сеуте, однако европейские партнёры продолжают настаивать на необходимости более жёстких мер.
«Если ситуация в Испании будет развиваться таким образом, что мы почувствуем давление на наши национальные границы, мы сделаем всё возможное, чтобы защитить их», — заявил канцлер Кристиан Штокер.
Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли не менее 40 тысяч мигрантов, и Мадрид направил туда дополнительные войска, а Италия и Финляндия предложили временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Позже около 25 тысяч нелегалов покинули анклав и вернулись в Марокко, хотя ранее власти сообщали, что число нарушителей могло достигать 60 тысяч. Ситуация остаётся напряжённой.
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