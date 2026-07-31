Как можно скорее! Мерц призвал Испанию и Марокко разобраться с мигрантами в Сеуте
Мерц призвал Испанию и Марокко урегулировать миграционный кризис
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Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко принять решительные меры для урегулирования миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута на севере Африки. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой правительства ФРГ.
«Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте… От Марокко мы ожидаем, что она незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно», — говорится в официальном заявлении.
Напомним, в испанском анклаве Сеута пылает невероятный миграционный кризис: за сутки границу со стороны Марокко незаконно пересекли не менее 40 тысяч человек. Власти Испании вводят военных, а Италия предлагает временно исключить страну из Шенгена. Число погибших при попытке доплыть до испанского анклава в Африке растёт. По данным EFE, жертвами стали уже 24 человека.
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