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31 июля, 12:46

Как можно скорее! Мерц призвал Испанию и Марокко разобраться с мигрантами в Сеуте

Мерц призвал Испанию и Марокко урегулировать миграционный кризис

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко принять решительные меры для урегулирования миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута на севере Африки. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой правительства ФРГ.

«Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте… От Марокко мы ожидаем, что она незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно», — говорится в официальном заявлении.

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Напомним, в испанском анклаве Сеута пылает невероятный миграционный кризис: за сутки границу со стороны Марокко незаконно пересекли не менее 40 тысяч человек. Власти Испании вводят военных, а Италия предлагает временно исключить страну из Шенгена. Число погибших при попытке доплыть до испанского анклава в Африке растёт. По данным EFE, жертвами стали уже 24 человека.

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Александра Мышляева
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