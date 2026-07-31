Как можно скорее! Мерц призвал Испанию и Марокко разобраться с мигрантами в Сеуте

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко принять решительные меры для урегулирования миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута на севере Африки. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой правительства ФРГ.

«Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте… От Марокко мы ожидаем, что она незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно», — говорится в официальном заявлении.