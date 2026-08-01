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Регион
1 августа, 09:10

Путь в Европу стал смертельным: У границ Сеуты нашли десятки тел мигрантов

El Pais: Число погибших при попытке попасть в испанскую Сеуту выросло до 67

Обложка © X / clarincom

Обложка © X / clarincom

Число погибших мигрантов при попытке достичь испанского анклава Сеута выросло до 67 человек. Об этом сообщает газета El Pais.

Сеута и Мелилья являются двумя испанскими городами-анклавами в Африке, которые имеют сухопутную границу с Марокко. Эти территории на протяжении многих лет остаются одним из маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз.

Для жителей стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии переход через границу Сеуты часто воспринимается как возможность попасть в Европу в поисках работы и более безопасных условий для жизни.

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Напомним, ранее сообщалось, что испанский анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко. По данным источников, за сутки границу могли пересечь около 60 тысяч человек, после чего власти направили в регион дополнительные военные силы. На фоне ситуации в ЕС появились призывы пересмотреть участие Испании в Шенгенской зоне.

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Дарья Денисова
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