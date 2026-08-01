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1 августа, 09:12

EFE: Около 53 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Около 53 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в испанский автономный город Сеута, добровольно вернулись в Марокко. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Сеута находится на северном побережье Африки и граничит с марокканской территорией. Город регулярно становится одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Евросоюз.

По подсчётам силовиков, значительная часть прибывших предпочла самостоятельно покинуть испанскую территорию и отправиться обратно в Марокко.

«Тут ничего нет»: Сеута не оправдала ожиданий гостей из Марокко
«Тут ничего нет»: Сеута не оправдала ожиданий гостей из Марокко

Причины такого решения не называются, однако в соцсетях рассказывали, что жители Сеуты выходили на улицы драться мигрантами, заполонившими их город. Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе прорыва через границу погиб 41 человек, а прорвалось на территорию ЕС в итоге около 60 тысяч нелегалов. Власти Евросоюза требуют немедленно вышвырнуть непрошенных гостей обратно. Тем временем партнёры Испании по ЕС хотят отобрать у Мадрида Шенген.

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Владимир Озеров
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