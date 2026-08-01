EFE: Около 53 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

Около 53 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в испанский автономный город Сеута, добровольно вернулись в Марокко. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Сеута находится на северном побережье Африки и граничит с марокканской территорией. Город регулярно становится одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Евросоюз.

По подсчётам силовиков, значительная часть прибывших предпочла самостоятельно покинуть испанскую территорию и отправиться обратно в Марокко.