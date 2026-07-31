«Тут ничего нет»: Сеута не оправдала ожиданий гостей из Марокко
Марокканские мигранты пожаловались на отсутствие еды в Сеуте
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Марокканские мигранты, недавно прибывшие в испанскую Сеуту, заявили, что столкнулись с нехваткой еды. Об этом они рассказали в интервью газете «Известия».
Отзыв марокканских мигрантов о Сеуте. Видео © Telegram / IZ.RU
По словам собеседников издания, за все время пребывания в городе они почти ничего не ели, а окружающие, как утверждается, практически не делились с ними продуктами.
«Тут голод, и мы ничего не можем с этим поделать», — сказал один из мигрантов.
Как рассказали новоприбывшие, они приехали в Сеуту из Марракеша. Долго оставаться в испанском анклаве они не собираются — найдут что-то поесть и отправятся покорять страну дальше.
Напомним, по последним данным испанскую границу за сутки могли пересечь порядка 60 000 мигрантов из Марокко. Власти Испании были вынуждены отправить в анклав дополнительный воинский контингент, но пока что это не позволило взять ситуацию под полный контроль. В ЕС уже звучат требования об исключении Испании из Шенгенской зоны. Предложение прозвучало от Рима, его поддержали в Финляндии, Дании и Австрии.
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