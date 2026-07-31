«Тут ничего нет»: Сеута не оправдала ожиданий гостей из Марокко

Марокканские мигранты, недавно прибывшие в испанскую Сеуту, заявили, что столкнулись с нехваткой еды. Об этом они рассказали в интервью газете «Известия».

Отзыв марокканских мигрантов о Сеуте. Видео © Telegram / IZ.RU

По словам собеседников издания, за все время пребывания в городе они почти ничего не ели, а окружающие, как утверждается, практически не делились с ними продуктами.

«Тут голод, и мы ничего не можем с этим поделать», — сказал один из мигрантов.

Как рассказали новоприбывшие, они приехали в Сеуту из Марракеша. Долго оставаться в испанском анклаве они не собираются — найдут что-то поесть и отправятся покорять страну дальше.