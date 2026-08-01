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1 августа, 13:01

Когда границы трещат по швам: В ЕС срочно собирают министров из-за миграционного кризиса в Сеуте

ЕС проведёт экстренное совещание по миграционному кризису в Сеуте

Обложка © ТАСС / STR / АР

Обложка © ТАСС / STR / АР

Страны Евросоюза проведут экстренную видеоконференцию министров внутренних дел на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, инициатива созвать срочное совещание появилась после обращений нескольких европейских лидеров. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в испанском анклаве на северном побережье Африки.

Фон дер Ляйен также заявила, что большинство мигрантов, проникших в Сеуту, уже возвращены в Марокко благодаря взаимодействию Мадрида и Рабата.

Глава Еврокомиссии призвала страны объединения сохранить единство в вопросах защиты внешних границ ЕС.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Испанию как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте, а Марокко — незамедлительно принимать обратно нелегальных мигрантов. По его словам, урегулировать миграционный кризис можно только совместными действиями двух стран.

Миграционный кризис в Сеуте обострился в конце июля после массового прорыва границы со стороны Марокко: в анклав могли попасть до 70 тысяч человек. Испания усилила охрану границы и направила в Сеуту военных, а большая часть мигрантов впоследствии вернулась в Марокко — по последним данным, речь идет более чем о 53 тысячах человек. Ситуация стала одним из крупнейших миграционных кризисов в истории Сеуты и вновь обострила отношения между Испанией и Марокко.

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Дарья Денисова
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