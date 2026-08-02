Испания поставила 500-метровый плавучий барьер на границе с Марокко в Сеуте
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Испания установила на морской границе анклава Сеута с Марокко плавучий барьер длиной 500 метров. Власти рассчитывают, что новое заграждение затруднит попытки нелегальных мигрантов попасть в автономный город по морю.
Барьер появился у пограничного волнореза Тарахаль. Монтаж конструкции начался в субботу утром.
Плавучий барьер на границе Испании и Марокко. Видео © X / OSGINT
По данным испанских властей, заграждение представляет собой пневматический плавучий барьер. Над водой он возвышается на 30–70 сантиметров, а его подводная часть уходит примерно на один метр.
Вдоль конструкции также установили линию буёв, которые закрепили на морском дне при участии Военно-морских сил Испании. Между элементами барьера оставили проход для навигации. По этому каналу катера Гражданской гвардии смогут регулярно патрулировать участок, контролировать состояние заграждения и пресекать попытки его преодолеть.
По информации испанских властей, за последние дни на границе Сеуты и Марокко погибли не менее 67 марокканских мигрантов. Большинство утонуло во время попыток пересечь морской участок границы. В числе погибших футболистка из Марокко Фатен Бен Амар Эль Азизи.
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