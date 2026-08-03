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3 августа, 09:25

Власти Сеуты развернули временный морг из-за наплыва мигрантов из Марокко

Обложка © ТАСС / AP / Antonio Sempere

Обложка © ТАСС / AP / Antonio Sempere

В испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки оборудован временный морг для тел мигрантов, погибших при попытке массового прорыва через границу с Марокко. По данным газеты Pais, морг развёрнут в бывшем военном госпитале и способен вместить до 200 тел.

По состоянию на 3 августа число погибших достигло 88 человек, сообщает агентство EFE. Ранее власти Испании и Марокко называли разные цифры — 72 и 11 соответственно. Среди погибших, по данным издания, много подростков.

В городе задействованы около трёх тысяч сотрудников силовых структур и военных. Гражданская гвардия продолжает поиски и опознание тел. Подавляющее большинство мигрантов, по данным властей, уже вернулось в Марокко.

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Ранее сообщалось, что число пытавшихся попасть в Сеуту мигрантов выросло примерно до 40 тыс. человек. МВД Марокко получило эти данные с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. Ещё около 1135 человек направились к границе Мелильи. Марокканские службы вернули всех мигрантов, которым удалось попасть в этот испанский автономный город. Ведомство продолжило следить за обстановкой у границ обоих анклавов.

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Наталья Демьянова
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