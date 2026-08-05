Более 140 мигрантов погибли при попытке добраться до Сеуты
Caminando Fronteras: При попытке добраться до Сеуты погиб 141 мигрант
Обложка © ТАСС / Bernat Armangue
Количество погибших при попытке нелегально попасть в испанскую Сеуту достигло 141 человека. Такие данные привела правозащитная организация Caminando Fronteras, отслеживающая ситуацию на маршрутах миграции.
По информации организации, тела погибших были обнаружены в период с 30 июля по 4 августа как на территории Сеуты, так и в Марокко. При этом оценки числа жертв существенно отличаются от официальных данных властей.
«В период с 30 [июля] по 4 августа уже 141 погибший, тела которых были обнаружены в Сеуте и Марокко», — говорится в публикации организации.
Ранее сообщалось, что число мигрантов, пытавшихся попасть в испанский анклав Сеута, увеличилось примерно до 40 тысяч человек. Ещё около 1,1 тысячи человек направились к границе с Мелильей, однако марокканские службы вернули всех, кому удалось проникнуть в испанский анклав. Власти продолжают контролировать ситуацию на границах обоих городов.
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