Число погибших при миграционном коллапсе в Сеуте перевалило за 100

Число погибших во время миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеута превысило 100 человек, также около 60 марокканцев считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу городского правительства Хуана Хесуса Виваса и данные портала The Maghreb Times.

По словам Виваса, в анклаве сейчас остаются от трёх до пяти тысяч незарегистрированных мигрантов.

Спустя почти неделю после событий неизвестной остаётся судьба десятков граждан соседнего королевства. Портал The Maghreb Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах приводит детали поисков. Первоначальный список пропавших включал 43 человека — мужчин, женщин и детей. Затем троих молодых людей обнаружили родственники среди вернувшихся из города. Но вскоре поступили запросы ещё о 17 исчезнувших. Сейчас ненайденными числятся 57 марокканцев.

Власти североафриканской страны заявили, что это число может возрасти. Семьям, потерявшим связь с близкими, рекомендовали не ограничиваться одними социальными сетями в поисках, подчеркнув, что они не заменяют официальные каналы.

Напомним, испанский город Сеута на северном побережье Африки столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом, когда за несколько дней в него проникли до 70 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко, многие из которых вплавь обогнули пограничные заграждения. Причиной послужила скоординированная кампания в соцсетях, исказившая недавнее решение Верховного суда Испании, которое изменило процедуру депортации мигрантов, перехваченных в море. Кризис вызвал критику в адрес испанского правительства и спровоцировал глубокие разногласия в ЕС: ряд стран во главе с Италией предложили приостановить для Испании действие Шенгенского соглашения.

Ранее сообщалось, что в Испании хотят исключить Марокко из числа хозяев ЧМ-2030 из-за кризиса в Сеуте. Парламентарии предложили правительству обратиться в ФИФА, Королевскую испанскую футбольную федерацию и к властям соседней Португалии с просьбой оценить целесообразность сохранения действующей модели совместной организации турнира.

ЧМ-2030 должен пройти в Испании, Португалии и Марокко с 8 июня по 21 июля. Также по одному матчу примет Уругвай, Аргентина и Парагвай. Турнир будет посвящён 100-летию с момента первого чемпионата мира.