В Брюсселе признали, что не нашли доказательств «козням Кремля» перед штурмом Сеуты

Еврокомиссия не выявила информационных атак со стороны России в арабских соцсетях перед миграционным кризисом в испанской Сеуте. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье.

Брюссель фиксирует «пристальное внимание российских СМИ к ситуации в испанском анклаве». Однако, отвечая на вопросы украинских журналистов, Мерсье уточнил: до 30 июля никаких вбросов с этой стороны не зафиксировано.

По версии Еврокомиссии, произошедшее стало результатом «инструментализации миграции» контрабандистами. Они использовали для нагнетания обстановки соцсети, распространяя там разного рода фейки. Сейчас в Испании расследуют роль этих группировок в организации наплыва людей.

Чиновник подчеркнул, что полная картина случившегося пока отсутствует. Для её восстановления Брюссель поддерживает постоянный контакт с Мадридом, где идёт разбирательство.

По информации испанских властей, с 30 июля около 72 тысяч нелегалов добрались до Сеуты вплавь и пешком в обход волнолома на границе с Марокко. Для обеспечения порядка в город направили военных. Мадрид сообщает минимум о 75 погибших при попытке достичь анклава. Марокканская сторона подтверждает 11 жертв. Предполагается, что до 70 тысяч человек уже возвращены обратно в королевство.

Ряд европейских и испанских изданий допускают, что марокканские власти могли быть осведомлены о подготовке этого кризиса или даже причастны к нему. Официальных подтверждений этим версиям нет.

Ранее посол России в Дании заявил, что заявления Копенгагена в якобы активности пророссийских сил на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте лишены оснований и строятся на домыслах. По словам дипломата, ни одного проверяемого доказательства противоправной деятельности РФ представлено не было.