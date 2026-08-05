«История повторяется»: Горькая правда о миграционном дне в ЕС от Дмитриева взорвала европейские соцсети

Пост Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в Европе в соцсети X набрал более миллиона просмотров. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сравнил происходящее в испанском аклаве Сеута с картиной «Крушение» Томаса Коула из серии «Путь империи», на которой изображён вымышленный античный город, подвергшийся нападению, пожару и, уже в следующей работе, запустению.

«История повторяется — и этот простой визуальный пост набирает более миллиона просмотров», — написал он.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что кадры из подвергшейся набегу марокканских мигрантов Сеуты показывают проблемы с сфере миграции в ЕС. По его словам, традиционные СМИ и бюрократы пытались скрыть это.