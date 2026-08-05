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Регион
5 августа, 18:24

«История повторяется»: Горькая правда о миграционном дне в ЕС от Дмитриева взорвала европейские соцсети

Пост Дмитриева в X о миграционном кризисе в Сеуте набрал миллион просмотров

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Пост Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в Европе в соцсети X набрал более миллиона просмотров. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сравнил происходящее в испанском аклаве Сеута с картиной «Крушение» Томаса Коула из серии «Путь империи», на которой изображён вымышленный античный город, подвергшийся нападению, пожару и, уже в следующей работе, запустению.

«История повторяется — и этот простой визуальный пост набирает более миллиона просмотров», — написал он.

Дмитриев иронично оценил продвижение мигрантов из Марокко вглубь ЕС
Дмитриев иронично оценил продвижение мигрантов из Марокко вглубь ЕС

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что кадры из подвергшейся набегу марокканских мигрантов Сеуты показывают проблемы с сфере миграции в ЕС. По его словам, традиционные СМИ и бюрократы пытались скрыть это.

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Матвей Константинов
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