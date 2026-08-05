Дмитриев иронично оценил продвижение мигрантов из Марокко вглубь ЕС

Мигранты из Марокко продвигаются вглубь Евросоюза из-за политики руководства ЕС в сфере миграции. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за её политику, благоприятствующую иммиграции», — написал он в соцсети X.

Ранее десятки тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в испанскую автономию Сеута с территории Марокко. Часть из них пересекала границу вплавь, другие пытались обойти защитные сооружения.

На фоне ситуации власти Испании привлекли военных для усиления безопасности в городе. По данным испанской стороны, при попытках достичь Сеуты погибли не менее 72 человек, Рабат сообщал об 11 погибших.

Миграционный кризис также вызвал напряжённость между странами ЕС. Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, обвинив соседей в недостаточной координации миграционной политики.

Ранее в Евросоюзе возникли разногласия из-за ситуации с мигрантами в испанском анклаве Сеута. Большинство стран ЕС поддержали письмо по поводу массовых попыток проникновения мигрантов на испанскую территорию, однако Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург отказались его подписывать. Одной из причин стало несогласие с формулировками документа и недостаточная, по мнению некоторых стран, поддержка Испании.