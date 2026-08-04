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4 августа, 07:20

Европейская солидарность дала сбой: Четыре страны ЕС не встали на сторону Испании из-за Сеуты

Politico: Франция и ещё три страны ЕС не подписали письмо против Испании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

В Евросоюзе возникли разногласия вокруг ситуации с мигрантами в испанском анклаве Сеута. Четыре государства отказались поддержать письмо с критикой действий Испании. Об этом сообщило издание Politico.

«Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС — прим. Life.ru), Франция, Португалия и Люксембург», — говорится в материале.

Большинство стран Евросоюза поддержали обращение, посвящённое ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в Сеуту — испанскую территорию на северном побережье Африки. Один из дипломатов отметил, что одна из стран отказалась присоединяться к письму из-за несогласия с его содержанием. Причиной стало отсутствие в документе достаточного выражения поддержки Испании и солидарности с ней.

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Ранее стало известно, что в испанской Сеуте развернули временный морг для размещения тел мигрантов, погибших при попытке массового пересечения границы с Марокко. Помещение оборудовали в здании бывшего военного госпиталя. Оно рассчитано примерно на 200 погибших.

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Милена Скрипальщикова
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