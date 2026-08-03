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Регион
3 августа, 13:22

Своя рубаха ближе к телу: Польша хочет закрыться от Испании шенгенским барьером

Польша призвала временно приостановить действие шенгена из-за ситуации в Сеуте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

В Польше предложили временно ограничить действие Шенгенского соглашения на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте. С таким требованием перед журналистами выступил кандидат на пост премьер-министра от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек.

«Мы требуем совершить действия, аналогичные тем, что немедленно предприняли такие страны, как Дания или Италия, не граничащие с Испанией, но которые приостановили действие шенгенской зоны, ввели временные проверки на границе в связи с опасностью, которая грозит Европе в результате инвазии, которую мы наблюдали на прошлой неделе», — сказал он.

Чарнек потребовал от правительства Дональда Туска не откладывать принятие решений и провести необходимые действия уже в ближайшие дни. Представитель партии «Право и справедливость» считает, что польские власти должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности граждан и защите границ страны.

Разведка Испании предупреждала власти о наплыве мигрантов, но её не услышали
Разведка Испании предупреждала власти о наплыве мигрантов, но её не услышали

Ранее в испанском анклаве Сеута на побережье Северной Африки организовали временный морг для размещения тел мигрантов, погибших во время попытки массового пересечения границы с Марокко. Помещение оборудовали в здании бывшего военного госпиталя. Его вместимость составляет до 200 тел.

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Милена Скрипальщикова
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