Разведка Испании предупреждала власти о наплыве мигрантов, но её не услышали

Национальный разведывательный центр Испании (CNI) предупреждал Министерство внутренних дел страны о возможном массовом наплыве мигрантов, однако эти данные не были учтены, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.

«Министерство внутренних дел получило множество предупреждений от CNI», — заявил собеседник радиостанции.

По данным СМИ, разведка не располагала информацией о точной дате возможного скопления мигрантов, но указывала на существование такой угрозы. Источники утверждают, что МВД не предприняло достаточных мер для предотвращения ситуации.

В ведомстве заявили, что с середины июля обратили внимание на рост миграционного потока и проинформировали министра. Также там сообщили об усилении безопасности на границе с Сеутой, однако подробности этих мер не уточнили.

Ранее власти Марокко сообщили о гибели 11 человек во время попыток попасть в испанскую Сеуту на фоне массового наплыва нелегальных мигрантов. Десять человек утонули при пересечении границы, ещё один погиб после падения со скалистого участка.