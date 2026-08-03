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3 августа, 08:52

Разведка Испании предупреждала власти о наплыве мигрантов, но её не услышали

Обложка © X / vaqt_uz

Обложка © X / vaqt_uz

Национальный разведывательный центр Испании (CNI) предупреждал Министерство внутренних дел страны о возможном массовом наплыве мигрантов, однако эти данные не были учтены, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.

«Министерство внутренних дел получило множество предупреждений от CNI», — заявил собеседник радиостанции.

По данным СМИ, разведка не располагала информацией о точной дате возможного скопления мигрантов, но указывала на существование такой угрозы. Источники утверждают, что МВД не предприняло достаточных мер для предотвращения ситуации.

В ведомстве заявили, что с середины июля обратили внимание на рост миграционного потока и проинформировали министра. Также там сообщили об усилении безопасности на границе с Сеутой, однако подробности этих мер не уточнили.

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Дарья Денисова
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