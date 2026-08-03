При событиях в Сеуте погибли 11 человек, сообщили власти Марокко
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Во время массового наплыва нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута погибли 11 человек. Об этом сообщили марокканские власти.
Один человек погиб в результате несчастного случая — он сорвался со скалистого участка рядом с Сеутой. Ещё десять человек утонули при попытке пересечь границу.
Сейчас продолжается проверка информации о возможных новых жертвах. Марокканские и испанские структуры устанавливают точное число пострадавших, их личности и гражданство.
По итогам расследования власти намерены завершить необходимые юридические и гуманитарные процедуры.
Ранее западные спецслужбы рассматривали версию о возможной причастности властей Марокко к резкому увеличению потока нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута. Одной из причин обострения могли стать разногласия между Рабатом и Мадридом из-за планов премьер-министра Испании Педро Санчеса по газовым контрактам с Алжиром — конкурентом Марокко в энергетической сфере. Испания установила 500-метровый плавучий барьер на морской границе анклава Сеута с Марокко, чтобы усложнить нелегальным мигрантам попытки попасть в город по воде. Конструкцию разместили у пограничного волнореза Тарахаль, её монтаж начался утром в субботу.
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