При событиях в Сеуте погибли 11 человек, сообщили власти Марокко

Во время массового наплыва нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута погибли 11 человек. Об этом сообщили марокканские власти.

Один человек погиб в результате несчастного случая — он сорвался со скалистого участка рядом с Сеутой. Ещё десять человек утонули при попытке пересечь границу.

Сейчас продолжается проверка информации о возможных новых жертвах. Марокканские и испанские структуры устанавливают точное число пострадавших, их личности и гражданство.

По итогам расследования власти намерены завершить необходимые юридические и гуманитарные процедуры.