Telegraph: Марокко может быть причастно к наплыву мигрантов в Сеуту
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Западные разведки изучают версию о причастности марокканских властей к резкому наплыву нелегалов в испанский анклав Сеута. Такой информацией поделилась британская газета The Daily Telegraph.
По мнению собеседников издания, причиной обострения могло стать недовольство Рабата действиями испанского премьера Педро Санчеса. Главу правительства уличили в стремлении заключить газовые контракты с Алжиром, который выступает прямым конкурентом Марокко в нефтегазовом секторе. Именно эти переговоры, как полагают аналитики, и могли спровоцировать противодействие.
Особое внимание следствия приковано к информационной волне, поднявшейся незадолго до прорыва границы. В социальных сетях начали массово распространяться сообщения о некой лазейке в испанском законодательстве, якобы позволяющей беспрепятственно проникнуть на территорию Сеуты. Сейчас специалисты пытаются установить происхождение этой кампании. Им предстоит выяснить, стояло ли за интернет-активностью государство или же всё организовала крупная криминальная сеть.
Напомним, 30 июля до 60 тысяч мигрантов незаконно прорвались на территорию испанского анклава Сеута, добираясь до города вплавь и пешком. На улицах начались столкновения с силовиками. По данным газеты El Pais, погибли 67 человек. Позднее около 53 тысяч нелегалов добровольно вернулись обратно в Марокко. Вместе с тем Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обвинил ряд стран Евросоюза в эгоизме и отсутствии солидарности на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Некоторые партнёры, как подчеркнул он, вместо помощи продемонстрировали абсолютно эгоистичную позицию и воспользовались кризисом в собственных интересах.
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