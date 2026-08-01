Telegraph: Марокко может быть причастно к наплыву мигрантов в Сеуту

Западные разведки изучают версию о причастности марокканских властей к резкому наплыву нелегалов в испанский анклав Сеута. Такой информацией поделилась британская газета The Daily Telegraph.

По мнению собеседников издания, причиной обострения могло стать недовольство Рабата действиями испанского премьера Педро Санчеса. Главу правительства уличили в стремлении заключить газовые контракты с Алжиром, который выступает прямым конкурентом Марокко в нефтегазовом секторе. Именно эти переговоры, как полагают аналитики, и могли спровоцировать противодействие.

Особое внимание следствия приковано к информационной волне, поднявшейся незадолго до прорыва границы. В социальных сетях начали массово распространяться сообщения о некой лазейке в испанском законодательстве, якобы позволяющей беспрепятственно проникнуть на территорию Сеуты. Сейчас специалисты пытаются установить происхождение этой кампании. Им предстоит выяснить, стояло ли за интернет-активностью государство или же всё организовала крупная криминальная сеть.