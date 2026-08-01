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1 августа, 12:31

Telegraph: Марокко может быть причастно к наплыву мигрантов в Сеуту

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Западные разведки изучают версию о причастности марокканских властей к резкому наплыву нелегалов в испанский анклав Сеута. Такой информацией поделилась британская газета The Daily Telegraph.

По мнению собеседников издания, причиной обострения могло стать недовольство Рабата действиями испанского премьера Педро Санчеса. Главу правительства уличили в стремлении заключить газовые контракты с Алжиром, который выступает прямым конкурентом Марокко в нефтегазовом секторе. Именно эти переговоры, как полагают аналитики, и могли спровоцировать противодействие.

Особое внимание следствия приковано к информационной волне, поднявшейся незадолго до прорыва границы. В социальных сетях начали массово распространяться сообщения о некой лазейке в испанском законодательстве, якобы позволяющей беспрепятственно проникнуть на территорию Сеуты. Сейчас специалисты пытаются установить происхождение этой кампании. Им предстоит выяснить, стояло ли за интернет-активностью государство или же всё организовала крупная криминальная сеть.

СМИ назвали число марокканских мигрантов, проникших на материк из испанской Сеуты
СМИ назвали число марокканских мигрантов, проникших на материк из испанской Сеуты

Напомним, 30 июля до 60 тысяч мигрантов незаконно прорвались на территорию испанского анклава Сеута, добираясь до города вплавь и пешком. На улицах начались столкновения с силовиками. По данным газеты El Pais, погибли 67 человек. Позднее около 53 тысяч нелегалов добровольно вернулись обратно в Марокко. Вместе с тем Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обвинил ряд стран Евросоюза в эгоизме и отсутствии солидарности на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Некоторые партнёры, как подчеркнул он, вместо помощи продемонстрировали абсолютно эгоистичную позицию и воспользовались кризисом в собственных интересах.

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Юлия Сафиулина
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