СМИ назвали число марокканских мигрантов, проникших на материк из испанской Сеуты

Никто из марокканских мигранов, проникших в анклав Сеута в Северной Африке, не пересёк Средиземное море и не достиг континентальной Испании. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на источник в правительстве европейского государства.

«Никто <...> не покидал город и не мог этого сделать», — приводит его слова издание.

По словам собеседника портала, целостность границ Шенгенской зоны гарантирована, так как при въезде действует двойное контроль — документы проверяют сначала на пограпереходе с Марокко, а позднее — уже на материке.