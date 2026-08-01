СМИ назвали число марокканских мигрантов, проникших на материк из испанской Сеуты
Europa Press: Никто из мигрантов в Сеуте не достиг континентальной Испании
Испанский военнослужащий в Сеуте во время миграционного кризиса. Обложка © ТАСС / AP / Antonio Sempere
Никто из марокканских мигранов, проникших в анклав Сеута в Северной Африке, не пересёк Средиземное море и не достиг континентальной Испании. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на источник в правительстве европейского государства.
«Никто <...> не покидал город и не мог этого сделать», — приводит его слова издание.
По словам собеседника портала, целостность границ Шенгенской зоны гарантирована, так как при въезде действует двойное контроль — документы проверяют сначала на пограпереходе с Марокко, а позднее — уже на материке.
Напомним, 30 июля до 60 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу с испанским анклавом Сеута в Северной Африке. Вплавь, а затем пешком они добрались до города, где начались столкновения с силовиками. По данным газеты El Pais, погибли 67 человек. Добровольно в Марокко вернулись порядка 53 тысячи нелегалов.
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