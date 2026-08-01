Суета в Сеуте заставила Португалию усилить охрану южного побережья

Португалия усилила патрулирование побережья Алгарви после массового притока мигрантов в испанскую Сеуту. За морской границей совместно следят полиция, Военно-морской флот и подразделения Национальной республиканской гвардии.

Патрули работают как на воде, так и на суше. Их задача — обнаруживать и перехватывать суда, которые могут использоваться для нелегальной перевозки людей или другой незаконной деятельности. Кризис начался 30 июля, когда тысячи человек перебрались в Сеуту из Марокко. Часть из них добралась до испанской территории вплавь, огибая пограничный волнолом.

МВД Испании оценило число прибывших как минимум в 50 тысяч человек. Власти Сеуты называли более высокую цифру — около 60 тысяч.

По оценке испанских силовиков, за 30 часов около 69,5 тысячи человек покинули анклав и вернулись в Марокко. В эту статистику могли попасть мигранты, пересекавшие границу несколько раз, а также прибывшие до основного наплыва.

Число погибших при попытке попасть в Сеуту достигло 67. Люди тонули в море, часть жертв связана с давкой у пограничных сооружений.

Ранее испанские власти направили в Сеуту военных после того, как пограничные службы перестали справляться с потоком людей. Прибывшие преодолевали ограждения, делали подкопы и пытались попасть в анклав со стороны моря.