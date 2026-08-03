МВД Марокко объяснило массовые попытки мигрантов попасть в Сеуту

События на пограничных переходах в испанские города Сеута и Мелилья не носили случайного характера. Их вызвали дезинформация и преступное использование цифрового пространства, заявило Министерство внутренних дел Марокко.

«Недавние события на пограничных переходах, ведущих в города Сеута и Мелилья, не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов», — говорится в заявлении ведомства.

МВД связало произошедшее с распространением вводящих в заблуждение сообщений. По данным министерства, в этом процессе также участвовали сети, которые занимаются торговлей людьми. Ведомство указало на неверное толкование правовых и административных норм. Такая информация создала у мигрантов представление о возможности лёгкого въезда в Европу без юридических последствий. Марокканские власти считают, что совокупность этих факторов привела к массовым попыткам пересечь границы испанских анклавов.

Ранее сообщалось, что число пытавшихся попасть в Сеуту мигрантов выросло примерно до 40 тыс. человек. МВД Марокко получило эти данные с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. Ещё около 1135 человек направились к границе Мелильи. Марокканские службы вернули всех мигрантов, которым удалось попасть в этот испанский автономный город. Ведомство продолжило следить за обстановкой у границ обоих анклавов.