Фото и видео из Сеуты показали проблемы миграционной политики Евросоюза. Такое мнение о ситуации в автономном городе высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Фото- и видеорепортажи из Сеуты раскрывают реальность миграции в ЕС, которую бюрократы и традиционные СМИ пытались скрыть», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в Сеуту с событиями 410 года, когда варвары подошли к Риму. К публикации он добавил картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи». Глава РФПИ также разместил фотографию окрестностей Сеуты с мигрантами, сделанную 30 июля. Политику ЕС и Великобритании он связал с расчётом левых сил на голоса приезжих и их потомков.

Ранее в Польше предложили временно ограничить действие Шенгенского соглашения из-за ситуации с мигрантами в Сеуте. С инициативой выступил кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек. Он призвал вернуть пограничные проверки по примеру Дании и Италии, которые не граничат с Испанией. Чарнек потребовал от правительства Дональда Туска принять решение в ближайшие дни и сосредоточиться на безопасности граждан и защите польских границ.