Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 23:57

Дмитриев: Кадры из Сеуты раскрыли проблемы миграции в ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фото и видео из Сеуты показали проблемы миграционной политики Евросоюза. Такое мнение о ситуации в автономном городе высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Фото- и видеорепортажи из Сеуты раскрывают реальность миграции в ЕС, которую бюрократы и традиционные СМИ пытались скрыть», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в Сеуту с событиями 410 года, когда варвары подошли к Риму. К публикации он добавил картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи». Глава РФПИ также разместил фотографию окрестностей Сеуты с мигрантами, сделанную 30 июля. Политику ЕС и Великобритании он связал с расчётом левых сил на голоса приезжих и их потомков.

Власти Сеуты развернули временный морг из-за наплыва мигрантов из Марокко
Власти Сеуты развернули временный морг из-за наплыва мигрантов из Марокко

Ранее в Польше предложили временно ограничить действие Шенгенского соглашения из-за ситуации с мигрантами в Сеуте. С инициативой выступил кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек. Он призвал вернуть пограничные проверки по примеру Дании и Италии, которые не граничат с Испанией. Чарнек потребовал от правительства Дональда Туска принять решение в ближайшие дни и сосредоточиться на безопасности граждан и защите польских границ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Испания
  • ЕС
  • марокко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar