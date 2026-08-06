В Испании хотят исключить Марокко из числа хозяев ЧМ-2030 из-за кризиса в Сеуте

В Испании представители правящей коалиции выступили с инициативой пересмотреть формат проведения чемпионата мира по футболу 2030 года, который должен пройти совместно с Португалией и Марокко. Об этом сообщают издания Infobae и El Mundo.

Авторами предложения стали депутаты парламентской группы Sumar. Поводом для обращения стала ситуация с массовым притоком мигрантов в испанский анклав Сеута.

Парламентарии предлагают правительству обратиться в ФИФА, Королевскую испанскую футбольную федерацию и к властям Португалии с просьбой оценить целесообразность сохранения действующей модели совместной организации турнира. Кроме того, они считают необходимым инициировать проверку соблюдения требований ФИФА в сфере прав человека и провести независимую оценку возможных рисков, связанных с проведением чемпионата.

Также депутаты предлагают проанализировать влияние последних событий в Сеуте на обязательства организаторов турнира в области защиты прав человека и добиваться изменения правил ФИФА, чтобы в будущем статус страны-хозяйки можно было пересматривать в случае серьёзных нарушений.

С похожей инициативой выступила и португальская партия Livre, предложившая своему правительству и национальной футбольной федерации рассмотреть возможность исключения Марокко из числа организаторов мирового первенства.

Поводом для этих предложений стал масштабный миграционный кризис: в конце июля десятки тысяч жителей Марокко нелегально пересекли границу с испанской Сеутой. По оценке местных властей, число нелегально прибывших достигло почти 60 тысяч человек.