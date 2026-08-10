Покорив воду, мигранты перешли к воздуху: Марокканцы пытаются попасть в Испанию на парапланах

Мигранты начали использовать парапланы, чтобы попасть из Марокко в испанскую Сеуту в обход укреплённой сухопутной границы. Один мужчина успешно приземлился и скрылся, другой во время аналогичной попытки упал в море и погиб, сообщает Daily Mail.

Мигрант на параплане проник в Сеуту, ещё один погиб. Видео © X/ Ryan Rozbiani

Полиция разыскивает выходца из Африки к югу от Сахары, который приземлился в районе смотровой площадки Бенсу недалеко от марокканской границы. После посадки мужчина оставил место приземления, и найти его пока не удалось.

Предыдущая попытка закончилась трагедией. Молодого мигранта заметили около восьми утра, когда он летел со стороны гор Бенсу, однако мужчина потерял управление парапланом и рухнул в Средиземное море. Прибывшие сотрудники Гражданской гвардии обнаружили его уже мёртвым.

Воздушный способ проникновения в Сеуту начали фиксировать ещё в прошлом году. Тогда одному из нелегалов удалось перелететь через укреплённый пограничный забор и скрыться после посадки.

Сейчас испанские власти опасаются новых попыток пересечения границы. По данным британской прессы, организаторы нелегальной миграции также обсуждают массовую переброску людей на быстроходных надувных лодках.

Ситуация обострилась после масштабного миграционного кризиса в конце июля. Тогда десятки тысяч человек попытались попасть из Марокко в Сеуту, а число погибших впоследствии достигло как минимум 141.

В конце июля около 25 тысяч нелегальных мигрантов, проникших в Сеуту, добровольно вернулись обратно в Марокко. На тот момент испанское МВД оценивало общее число прибывших примерно в 50 тысяч человек, тогда как власти самого анклава называли цифру до 60 тысяч.