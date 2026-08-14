«Откройте бордель»: Экс-министр Британии предложила необычное решение проблемы мигрантов

Бывший министр здравоохранения Великобритании Эдвина Карри предложила открывать бордели рядом с местами проживания мигрантов. Об этом она заявила в эфире Times Radio.

Карри обсуждала ситуацию в деревне Пиддингтон в Оксфордшире, где власти планируют разместить около 1200 просителей убежища.

По словам бывшего министра, среди прибывающих много молодых мужчин, что, по её мнению, может создавать дополнительные социальные проблемы для местных жителей.

Во время разговора Карри высказалась за идею борделя неподалёку от места размещения мигрантов. Позже она пояснила, что её комментарий был отчасти шутливым, однако сама проблема, на которую она хотела обратить внимание, вполне реальна.

Высказывание вызвало резкую реакцию в британском обществе. Критики назвали предложение неуместным и раскритиковали Карри за подобные формулировки.

Карри занимала пост министра здравоохранения Великобритании в 1986-1988 годах. Сейчас она регулярно выступает в британских СМИ по вопросам политики и общественной жизни.

Великобритания сталкивается с многогранным миграционным кризисом, выражающимся в рекордном притоке нелегалов через Ла-Манш, перегруженности системы предоставления убежища и росте социальной напряжённости. Это спровоцировало волну ультраправых протестов и беспорядков, направленных против мигрантских общин и мечетей, что вынудило правительство усиливать меры безопасности и депортации на фоне острых дебатов о нехватке жилья и нагрузке на общественные службы.

Ранее сообщалось, что более 200 мигрантов на надувной «мегалодке» приплыли в Британию. Судно вышло из Франции и прибыло в Дувр рано утром 10 августа. Предыдущий максимум был установлен лишь месяцем ранее: тогда на одной лодке пролив пересекли 165 человек.