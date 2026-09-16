«Страна воюет, но выборы проводит»: Медведев сравнил Россию с Украиной

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведение выборов в России на фоне продолжающихся боевых действий свидетельствует о силе государства и общества

«Мы с вами должны все вместе сейчас понимать одно: страна воюет. И в отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборы», — заявил Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений «Единой России».

По его словам, российские граждане должны сохранять возможность обновлять органы власти, включая Государственную думу.

«Это говорит о силе нашей страны, нашего народа», — добавил председатель «Единой России».

Сравнивая ситуацию с Украиной, Медведев отметил, что там выборы во время конфликта не проводятся.