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Регион
Опубликовано 16 сентября, 14:27

«Страна воюет, но выборы проводит»: Медведев сравнил Россию с Украиной

Медведев сравнил проведение выборов в России и на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведение выборов в России на фоне продолжающихся боевых действий свидетельствует о силе государства и общества

«Мы с вами должны все вместе сейчас понимать одно: страна воюет. И в отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборы», — заявил Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений «Единой России».

По его словам, российские граждане должны сохранять возможность обновлять органы власти, включая Государственную думу.

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«Это говорит о силе нашей страны, нашего народа», — добавил председатель «Единой России».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва намечены на 20 сентября 2026 года. Вместе с ними в России проходят кампании регионального и муниципального уровня. Для территорий, где действует военное положение, ЦИК утвердила отдельный порядок организации голосования.

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Сравнивая ситуацию с Украиной, Медведев отметил, что там выборы во время конфликта не проводятся.

Ранее Медведев заявил, что Россия может существовать только как великая держава, назвав это «историческим законом».

Больше новостей о развитии партий, выборных процессах и решениях властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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