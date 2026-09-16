«Страна воюет, но выборы проводит»: Медведев сравнил Россию с Украиной
Медведев сравнил проведение выборов в России и на Украине
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведение выборов в России на фоне продолжающихся боевых действий свидетельствует о силе государства и общества
«Мы с вами должны все вместе сейчас понимать одно: страна воюет. И в отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборы», — заявил Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений «Единой России».
По его словам, российские граждане должны сохранять возможность обновлять органы власти, включая Государственную думу.
«Это говорит о силе нашей страны, нашего народа», — добавил председатель «Единой России».
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва намечены на 20 сентября 2026 года. Вместе с ними в России проходят кампании регионального и муниципального уровня. Для территорий, где действует военное положение, ЦИК утвердила отдельный порядок организации голосования.
Сравнивая ситуацию с Украиной, Медведев отметил, что там выборы во время конфликта не проводятся.
Ранее Медведев заявил, что Россия может существовать только как великая держава, назвав это «историческим законом».
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