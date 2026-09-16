Медведев: Россия может быть или великой державой, или её не будет вообще

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, по его мнению, может существовать только в статусе великой державы. Об этом он сказал на селекторном совещании с секретарями региональных отделений «Единой России».

«Наша страна может быть или великой державой, или её вообще не будет. Таковы исторические законы», — заявил Медведев. Похожую мысль политик высказывал и несколькими днями ранее в интервью «Ведомостям». Тогда он говорил, что хотел бы, чтобы нынешний период в будущем оценивали как время, когда Россия не только сохранилась, но и вновь закрепила статус великой державы.

В том же интервью Медведев связывал своё представление о будущем страны с технологическим лидерством, сильной армией, развитием экономики, демографией и сохранением традиционных ценностей. Эти направления он называл среди ключевых задач на ближайшие годы.

Нынешнее заявление прозвучало на фоне кампании перед выборами в Государственную думу. «Единая Россия», которую Медведев возглавляет, ранее утвердила предвыборную программу и заявила о намерении добиваться парламентского большинства.