Медведев: Россияне на голосовании сделают стратегический выбор

Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что предстоящие парламентские выборы станут для россиян стратегическим и ценностным выбором. На селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии он отметил, что речь идёт не только о формировании нового состава Государственной думы.

«В день голосования будет избираться не только состав ГД на ближайшие пять лет, речь идёт о более значительной цели. Граждане нашей страны сделают стратегический, если хотите, ценностный выбор», — сказал Медведев.

По его словам, результаты голосования определят направление развития страны в текущем десятилетии и могут повлиять на более длительный период.

Также Медведев сообщил, что среди кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму девятого созыва есть 82 участника специальной военной операции. Кроме того, по словам председателя партии, сотни ветеранов СВО участвуют в региональных избирательных кампаниях.

Ранее Life.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия утвердила график голосования на выборах в Госдуму девятого созыва. Избирательный процесс растянется на трое суток — с 18 по 20 сентября. На выборах дистанционное электронное голосование будет доступно в рекордных 33 регионах РФ. В 32 субъектах задействуют федеральную платформу, а в Москве — собственную систему.