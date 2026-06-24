Онлайн-голосование на выборах в сентябре состоится в рекордном числе регионов РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2026 года будет применяться в 33 регионах России. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. Из них в 32 субъектах РФ голосование пройдёт на федеральной платформе, а в Москве будет использоваться собственная система. Информацией поделилась с журналистами председатель ЦИК Элла Памфилова.

По данным комиссии, воспользоваться онлайн-голосованием смогут рекордные 48,4 миллиона человек — рекордное число. При этом, по словам Памфиловой, у 86% из них уже есть подтверждённые учётные записи для участия в системе.

ДЭГ планируется применить более чем в 640 избирательных кампаниях, где будет задействовано около 3600 видов бюллетеней.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила график голосования на выборах в Госдуму девятого созыва. Избирательный процесс растянется на трое суток — с 18 по 20 сентября.