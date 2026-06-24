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Регион
24 июня, 11:15

Онлайн-голосование на выборах в сентябре состоится в рекордном числе регионов РФ

Терминал для электронного голосования на одном из избирательных участков в России. Обложка © Life.ru

Терминал для электронного голосования на одном из избирательных участков в России. Обложка © Life.ru

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2026 года будет применяться в 33 регионах России. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. Из них в 32 субъектах РФ голосование пройдёт на федеральной платформе, а в Москве будет использоваться собственная система. Информацией поделилась с журналистами председатель ЦИК Элла Памфилова.

По данным комиссии, воспользоваться онлайн-голосованием смогут рекордные 48,4 миллиона человек — рекордное число. При этом, по словам Памфиловой, у 86% из них уже есть подтверждённые учётные записи для участия в системе.

ДЭГ планируется применить более чем в 640 избирательных кампаниях, где будет задействовано около 3600 видов бюллетеней.

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Татьяна Миссуми
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