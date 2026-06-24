«Все знают»: Песков с улыбкой ответил о поддержке Путина на выборах в Госдуму

Россиянам известно, какую политическую партию Владимир Путин поддержит на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, на чьей стороне будет глава государства во время осенней кампании.

«Все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов», — с улыбкой ответил Песков.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Официальная избирательная кампания стартовала после подписания президентского указа о назначении голосования.