«Все знают»: Песков с улыбкой ответил о поддержке Путина на выборах в Госдуму
Песков заявил, что всем известна поддерживаемая Путиным партия
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Россиянам известно, какую политическую партию Владимир Путин поддержит на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты спросили представителя Кремля, на чьей стороне будет глава государства во время осенней кампании.
«Все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов», — с улыбкой ответил Песков.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Официальная избирательная кампания стартовала после подписания президентского указа о назначении голосования.
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