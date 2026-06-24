Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 09:16

«Все знают»: Песков с улыбкой ответил о поддержке Путина на выборах в Госдуму

Песков заявил, что всем известна поддерживаемая Путиным партия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиянам известно, какую политическую партию Владимир Путин поддержит на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, на чьей стороне будет глава государства во время осенней кампании.

«Все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов», — с улыбкой ответил Песков.

Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Официальная избирательная кампания стартовала после подписания президентского указа о назначении голосования.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Госдума
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar