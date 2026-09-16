Песков не стал раскрывать, как Путин будет голосовать на выборах

В Кремле пока не раскрывают, проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах онлайн или лично придёт на участок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив, что в последние несколько лет глава государства предпочитал дистанционный формат.

«Могу только напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал надёжный и удобный способ голосования — онлайн. А как в этот раз, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Окончательный вариант участия президента в голосовании, таким образом, пока не объявлен. В Кремле пообещали сообщить о решении дополнительно.

Ранее Life.ru сообщал, что на выборах в сентябре 2026 года дистанционное электронное голосование будет доступно в рекордных 33 регионах России. В 32 субъектах задействуют федеральную платформу, а в Москве — собственную систему.