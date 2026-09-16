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Опубликовано 16 сентября, 06:24

МИД РФ обещал защитить права россиян в Германии на участие в выборах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия обеспечит возможность участия своих граждан в выборах в Германии, несмотря на закрытие российского генконсульства в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Sputnik.

По словам дипломата, решение Берлина о закрытии генконсульства было принято незадолго до выборов в Госдуму и повлияло на организацию избирательных участков за рубежом.

«Они закрыли его ровно в те сроки, чтобы, с одной стороны, там не было избирательного участка, а с другой стороны — не было возможности организовать какой-то выездной, дополнительный», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона намерена найти решение, чтобы граждане России, находящиеся в Германии, смогли принять участие в голосовании.

Сотрудники генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине покинут ФРГ
Сотрудники генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине покинут ФРГ

В Берлине ранее заявляли о мерах в отношении российских дипломатических объектов в рамках изменения двусторонних отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также усомнилась в случайности выбора даты для антироссийских заявлений немецких властей.

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Андрей Бражников
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