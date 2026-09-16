Путин: Россия знает, за что сражается и в чём долг каждого гражданина

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане страны понимают, за что сегодня сражается Россия и в чём состоит ответственность каждого человека. Эти слова прозвучали в видеообращении главы государства в преддверии парламентских выборов.

«Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина», — сказал Путин.

Обращение президента было приурочено к предстоящему голосованию на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Ещё днём пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на 18:00 мск.

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: половину по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

В своём обращении Путин связал участие граждан в политической жизни страны с ответственностью за её будущее и происходящими сейчас событиями.

Ранее в Кремле подчёркивали, что обращение президента перед общенациональным голосованием является традиционным.