Путин: Россия знает, за что сражается и в чём долг каждого гражданина
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Президент России Владимир Путин заявил, что граждане страны понимают, за что сегодня сражается Россия и в чём состоит ответственность каждого человека. Эти слова прозвучали в видеообращении главы государства в преддверии парламентских выборов.
«Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина», — сказал Путин.
Обращение президента было приурочено к предстоящему голосованию на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Ещё днём пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на 18:00 мск.
Голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: половину по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.
В своём обращении Путин связал участие граждан в политической жизни страны с ответственностью за её будущее и происходящими сейчас событиями.
Ранее в Кремле подчёркивали, что обращение президента перед общенациональным голосованием является традиционным.
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