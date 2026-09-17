«Война не только на фронте»: Памфилова заявила о «большой киберагрессии‎» перед выборами

Россия сталкивается с противодействием не только на линии боевого соприкосновения, но и в информационной, психологической и электоральной сферах. О «большой киберагрессии‎» предупредила председатель ЦИК Элла Памфилова, представляя доклад о готовности избирательной системы к выборам.

«Вы же понимаете, что не только война идёт там — скажем, на линии боевого соприкосновения. Вот она — война информационная, психологическая, электоральная», — сказала глава Центризбиркома.

По словам Памфиловой, в этих условиях ЦИК принимает все необходимые меры для защиты избирательной инфраструктуры. Перед голосованием специалисты провели общесистемные тренировки. Их результаты позволяют говорить о готовности ГАС «Выборы» к единому дню голосования, отметила председатель комиссии.

Напомним, Единый день голосования в России в 2026 году приходится на 20 сентября, при этом избирательная кампания продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе будет доступно избирателям в 32 регионах, Москва использует собственную систему. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.