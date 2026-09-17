«Выстраданное право»: Памфилова рассказала, как будут голосовать новые регионы

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут участвовать в предстоящих выборах по особому порядку, учитывающему действие военного положения. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова во время доклада о готовности избирательной системы к голосованию.

По словам главы Центризбиркома, решение о проведении выборов на этих территориях принималось после консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами. При этом Памфилова подчеркнула, что участие в голосовании является для проживающих там граждан «выстраданным правом».

«Ценой жертв, ценой лишений, ценой гибели близких, ценой сражений с 2014 года», — сказала председатель ЦИК.

Особый порядок подготовки и проведения выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях был утверждён Центризбиркомом ещё летом. Он предусматривает специальные избирательные процедуры с учётом вопросов безопасности в условиях военного положения. Выборы депутатов Госдумы IX созыва на этих территориях ЦИК постановил провести 20 сентября.

Отдельные положения специального порядка также распространяются на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Речь идёт именно об отдельных избирательных процедурах, а не о применении всего специального режима.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поручил ЦИК учитывать накопленный в зоне СВО опыт при организации выборов в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах.