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Регион
Опубликовано 19 сентября, 08:59

«Будут жёстко наказаны»: Памфилова высказалась об инциденте с бюллетенями в Коми

Памфилова сообщила о 50 бюллетенях с заранее проставленными отметками в Коми

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий обнаружили на избирательном участке № 62 в Сыктывкаре. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Информация о возможном нарушении появилась в соцсетях вечером 18 сентября.

«Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренные действия или это определённая провокация», — заявила Памфилова.

По её словам, заполненные бюллетени изъяли в качестве вещественных доказательств, а органы внутренних дел начали проверку. Глава ЦИК выразила надежду, что причастные к произошедшему будут «жёстко наказаны».

Несмотря на инцидент, голосование на участке № 62 не прерывалось. В 20:00 он закрылся в соответствии с графиком. Избирательная комиссия Коми пообещала сообщить о результатах проверки.

Второй день голосования в республике начался штатно: утром 19 сентября открылись все 581 участковая избирательная комиссия, включая 15 участков в местах временного пребывания граждан. По данным регионального избиркома на 08:00, общая явка в Коми составляла 25,19%.

Ранее Памфилова сообщила, что в регионах России открыли 22 уголовных дела из-за нарушений на выборах. Большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма.

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Никита Никонов
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