В регионах России открыли 22 уголовных дела из-за нарушений на выборах
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Правоохранительные органы дали правовую оценку попыткам сорвать электоральный процесс в российских субъектах. В ходе текущих выборов силовики начали производство по десяткам фактов противоправной деятельности.
Официальную статистику озвучила руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на площадке ведомственного информационного центра.
«По состоянию на настоящее время, это за весь период, коллеги, подчеркиваю, не за вчерашний день, а за весь период хода избирательной кампании, в регионах возбуждено 22 уголовных дела, которые связаны непосредственно с выборами. Большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма», — сказала Памфилова.
Основной массив зафиксированных инцидентов пришелся на телефонный шантаж и намеренную дезинформацию экстренных служб. Злоумышленники пытались нарушить стабильное функционирование участков фиктивными угрозами взрывов.
Представители силовых структур оперативно реагировали на каждый сигнал, предотвращая сбои в расписании плебисцита.
Тем временем явка на выборах депутатов Госдумы перешагнула отметку в 30% утром второго дня голосования. По состоянию на 09:35 мск она составила 30,21%.
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