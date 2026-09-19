В регионах России открыли 22 уголовных дела из-за нарушений на выборах

«По состоянию на настоящее время, это за весь период, коллеги, подчеркиваю, не за вчерашний день, а за весь период хода избирательной кампании, в регионах возбуждено 22 уголовных дела, которые связаны непосредственно с выборами. Большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма», — сказала Памфилова.