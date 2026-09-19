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Опубликовано 19 сентября, 05:29

Около 2,2 млн москвичей проголосовали онлайн за первые сутки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители столицы демонстрируют высокий интерес к цифровому формату волеизъявления. За первые 24 часа с момента старта голосования около 2,2 миллиона избирателей сделали свой выбор с помощью онлайн-бюллетеней.

Свежую статистику вывели на табло в общественном штабе по контролю за ходом голосования в столице.

«Выдано бюллетеней — 2 184 920. До окончания — 1 день 12 часов», — следует из данных на информационных экранах.

Кампания по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва длится три дня. Избирательные участки и онлайн-сервисы закроются для приёма голосов в Москве 20 сентября в 20:00 по местному времени. Всего в мегаполисе избирательным правом обладают более 7,8 миллиона человек.

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Тем временем явка на выборах депутатов Госдумы по итогам первого дня голосования достигла 29,75%. На федеральном округе свой голос отдали 29,75% избирателей. Показатель отражает результаты первого дня голосования.

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Оксана Попова
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