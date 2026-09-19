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Регион
Опубликовано 18 сентября, 21:18

Явка на выборах в Госдуму достигла 29,75% по итогам первого дня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Госдумы по итогам первого дня голосования достигла 29,75%. Такие данные по состоянию на 00:00 мск приводит Центральная избирательная комиссия России.

На федеральном округе свой голос отдали 29,75% избирателей. Показатель отражает результаты первого дня голосования.

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Отдельно выросла активность на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. К 12:15 мск 18 сентября там проголосовали 2 млн человек, что составило 50% от числа зарегистрированных участников ДЭГ. Самую высокую явку среди регионов на тот момент показала Магаданская область — 67%. В Республике Алтай, Смоленской и Томской областях, а также в Республике Марий Эл показатель составил 61%.

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Лия Мурадьян
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